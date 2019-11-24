حريق يلتهم مبنى تجاري وسط بغداد والداخلية تحشد 7 فرق لإخماده.. فيديو

2019/11/24 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل بناية لبيع التجهيزات الرياضية في “منطقة حافظ القاضي قرب جسر الاحرار وسط بغداد.فيما اشارت الى ان 7 فرق من الدفاع المدني بالتعاون مع القوات الامنية باشرت بعمليات الاخماد.🔴 #عاجل #العراق – حريق في منطقة حافظ القاضي بالقرب من جسر الأحرار.#العراق_ينتفض pic.twitter.com/GocIEWZL6f — Maan Habib […]

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