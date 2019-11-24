تدمير وكراً لـ

2019/11/24 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الاحد، عن تدمير وكراً لعناصر تنظيم "داعش" الاجرامي يضم احزمة ناسفة في محافظة الانبار.

وذكر المديرية في بيان تلقت"العهد

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