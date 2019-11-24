هيأة النزاهة تكشف عن صدور امر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق

2019/11/24 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب حالياً على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،

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