حريق كبير قرب تجمع احتجاجي ببغداد و7 فرق تحاول احتوائه

2019/11/24 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية وقوع حريق وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للداخلية، أن حريقا وقع داخل بناية لبيع التجهيزات الرياضية في "منطقة حافظ القاضي قرب جسر الاحرار ببغداد".حيث يتواجد عشرات من المحتجين هناك، بالاضافة الى انتشار امني مكثف.واضاف ان ٧ فرق من الدفاع المدني بالتعاون مع القوات الامنية تباشر عمليات الاخماد.

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