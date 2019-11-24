استئناف خدمة الانترنت عبر الهواتف النقالة في ايران

2019/11/24 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت الشركات المشغلة للهواتف النقالة في ايران عن استئناف خدمة الانترنت عبر تلك الهواتف في بعض المحافظات بالبلاد.

وأكد مسؤولو شركات "همراه اول" و"ايرانسل"

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