2019/11/24 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 فرق من الدفاع المدني تباشر بعملية اخماد حريق اندلع في مبنى تجاري قرب جسر الاحرار وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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