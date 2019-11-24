الزراعة تمنع استيراد محصولين بسبب وفرة الإنتاج المحلي

2019/11/24 | 18:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة الزراعة منع استيراد محصولي الشلغم والشوندر للموسم الحالي من كافة المنافذ الحدودية وذلك في ضوء وفرة المنتج المحلي في الأسواق وطبقا للروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي.

واستناداً إلى كتاب مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية المتضمن تخويل السيد وزير الزراعة صلاحية فتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج المحلي، تقرر منع استيراد محصولي الشلغم والشوندر من كافة المنافذ الحدودية اعتبارا من تاريخ 24/11/2019 نتيجة عدم حدوث أي شحة في السوق او ارتفاع في اسعاره هذا الموسم.

يذكر ان وزارة الزراعة قد منعت في وقت سابق استيراد (16) محصول زراعي بالإضافة الى الدجاج والبيض والأسماك لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للفلاحين والمربين للنهوض بالاقتصاد الوطني.‎

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