بالفيديو.. عنصر بمكافحة الشغب يلقي العلم العراقي في نهر دجلة عند جسر السنك ببغداد

2019/11/24 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لأحد عناصر قوات مكافحة الشغب وهو يقوم برمي العلم العراقي في نهر دجلة تحت جسر السنك وسط العاصمة بغداد والتي تعتبر المكان الثاني بعد ساحة التحرير بتجمع الالاف من المتظاهرين فيها.

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