موسع.. الكعبي: رئاسة البرلمان تسعى لإقرار مشروعي قانون الانتخابات ومفوضيتهـا بهدف التغيير والإصلاح

2019/11/24 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، ان هيئة رئاسة مجلس النواب تسعى لاقرار مشروعي قانون الانتخابات ومفوضيتهـا بشكل متزامن لارتباطهما بالعملية الديمقراطية وأول خطوة في نهج التغيير والاصلاح.

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