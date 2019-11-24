شرطة بابل: القبض على متهم وبحوزته كمية من الكريستال والحبوب المخدرة

2019/11/24 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، عن إلقاء القبض على متهم، لحيازته كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرتين.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مفارز الشرطة، من قسم شؤون السيطرات، تمكنت من اعتقال المتهم أثناء محاولته المرور عبر سيطرة النيل شمالي الحلة، وخلال عمليات التفتيش الدقيق التي تجريها مفارز الشرطة، من قسم شؤون السيطرات، بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز امن الافراد، مشيرة الى إحالة المتهم مع المضبوطات الى الجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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