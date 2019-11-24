امريكا تدعم الحوار بين بغداد واربيل وتعد الاقليم حليفا

2019/11/24 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب وفد امريكي برئاسة روبرت كريم مستشار رئيس الجمهوريين في مجلس الشيوخ "السينات" الامريكي، اليوم الاحد، عن مساندته لعملية الحوار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشددا على ان امريكا ترى في اقليم كوردستان حليفا "مهما" في المنطقة.وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ورد لشفق نيوز، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل الاحد بحضور نائبه قوباد طالباني، وفدا امريكيا برئاسة روبرت كريم مستشار رئيس الجمهوريين في مجلس السينات الامريكي.واشار الى ان اللقاء الذي تم بحضور السفير الامريكي لدى بغداد ماتيو تولر، شهد التباحث حول التطورات العراق والمنطقة، والتأكيد على استمرار مساعدة حكومة اقليم كوردستان خصوصا قوات البيشمركة والتنسيق مع القوات العراقية لمواجهة ارهابيي "داعش".واضاف البيان ان الوفد الضيف اعرب عن مساندته لعملية الحوار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشددا على ان امريكا ترى في اقليم كوردستان حليفا مهما في المنطقة.

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