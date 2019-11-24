كوردستان تؤشر مباحثات ايجابية مع بغداد وترسل وفدها مجددا

2019/11/24 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن توجه وفد كوردي الى بغداد يوم غد الاثنين، وذلك بعد يوم من زيارة مماثلة للعاصمة العراقية.واجتمعت رئاسة حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد مع الوفد الحكومي الذي زار العاصمة بغداد، يوم امس السبت، واجرى حوارات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.وتركظت اجتماعات بغداد حول ملفات النفط وحصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2020.وتألف وفد اقليم كوردستان من وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب ووزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم.وعقب الاجتماع عقد جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الاقليم مؤتمراً صحفياً اكد فيه ان المباحثات الجارية بين بغداد وكوردستان قطعت مرحلة مهمة ومتقدمة وتسير في اجواء ايجابية".واضاف أن "الوفد اوضح المبادئ التي تمخضت عنها الزيارة وتصبح اساس الاتفاق النهائي حول مسالة مشروع قانون موازنة العام 2020 بشكل تاخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للجانبين وتضمن الحقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان الواردة في الدستور مقابل التزامات الاقليم".واوضح، ان "الوفد اكد ان الطرفين توصلا الى تفاهم جيد، وسيزور الوفد غدا الاثنين مرة اخرى الى بغداد بهدف التباحث اكثر حول مواضيع الرواتب وحصة الاقليم في الموازنة والنفط وعددا من المسائل الاخرى وملاحظات حكومة الاقليم للاتفاق مع المسؤولين في بغداد".

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