2019/11/24 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) وفدا أمريكيا، فيما أبدى ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفد اميركي يلتقي بارزاني ويبدي دعمه لسير المباحثات الجارية بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفد اميركي يلتقي بارزاني ويبدي دعمه لسير المباحثات الجارية بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).