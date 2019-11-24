2019/11/24 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النخوة العراقية – فائز جواد للثورة التشرينية التي قادها وشارك بها ابناء العراق بكافة مذاهبهم وقومياتهم واجناسهم اكدت على النخوة العراقية الحقة ، والقادم لساحة التحرير يشعر انه فادم الى وطن لانه سيشارك اخوته الذين يطالبون بالحقوق المشروعة ، والنخوة العراقية التي جسدها المواطن التربوي والمثقف والاعلامي والفنان وكافة شرائح المجتمه رسخت روح النخوة العراقية […]

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