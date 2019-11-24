2019/11/24 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقل المتوارث في اداء الدولة – شامل حمد الله بردان ظالمة هي كتب التاريخ المدرسية، فهي تزرع و تديم القبول بما ترتأيه لجنة اعداد الكتاب من حكمها على التاريخ، تاريخ قبل الاسلام، و الدولة الاسلامية، والحديثة.يسند تلك الكتب مصادر تاريخية قصصية، ما ان تتناول ثالث الخلفاء الراشدين، حتى يبدأ الارتباك واضحا في تبرير الاخطاء […]

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