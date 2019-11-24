كريتشمان: نادية مراد تناشدنا جميعا، أحضرُوا المجرمين إلى المحاكم الجنائية الدولية

2019/11/24 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ترجمة قال رئيس وزراء ولاية بادن فوتمبيرغ الألمانية وينفريد كريتشمان في كلمته أثناء تسليم جائزة بامبي للشجاعة إلى الناشطة الايزيدية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي أن “نادية مراد تناشدنا جميعا، أحضرُوا المجرمين إلى المحاكم الجنائية الدولية”.وجاء في كلمته التي حصلت عليها ايزيدي 24 وترجمتها ما …

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