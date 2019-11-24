انطلاق أسعار الناقل الوطني لموسم السفر الواطئ {Low season}

2019/11/24 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد، عن اطلاقها اسعارها الخاصة بموسم السفر الواطئ {Low season} لعام 2019 لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني.

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