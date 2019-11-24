حكومة كردستان تعلن عن زيارة الى بغداد غداً لاكمال المباحثات

2019/11/24 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل :الفرات نيوز} اعلنت حكومة اقليم كردستان، عن زيارة وفد كردي رفيع المستوى الى العاصمة بغداد لاكمال المحادثات حول حصة الاقليم في موازنة 2020.

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