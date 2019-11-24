2019/11/24 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد احتجاجات العراق..متظاهرون يحرقون الوقف الشيعى ومقتل 3 وإصابة 75 فى مواجهات وقطع طرق بالبصرة.. الشرطة تدخل حالة إنذار قصوى الساعات المقبلة.. والحك... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 18:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد احتجاجات العراق..متظاهرون يحرقون الوقف الشيعى ومقتل 3 وإصابة 75 فى مواجهات وقطع طرق بالبصرة.. الشرطة تدخل حالة إنذار قصوى الساعات المقبلة.. والحك...) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد احتجاجات العراق..متظاهرون يحرقون الوقف الشيعى ومقتل 3 وإصابة 75 فى مواجهات وقطع طرق بالبصرة.. الشرطة تدخل حالة إنذار قصوى الساعات المقبلة.. والحك...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).