النقل تعلن البدء بأسعار الناقل الوطني لموسم السفر الواطئ

2019/11/24 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد، عن اطلاقها اسعارها الخاصة بموسم السفر الواطئ (Low season) لعام 2019 لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني.





وبينت ادارة الشركة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "تعديل اجور السفر شمل تعديل اجور السفر لقطاعات (منسك ، موسكو، كوالالمبور، باكو، اسطنبول ، انقرة ، انطاليا ، عمان ، بيروت ، دبي ، القاهرة ، كوازو ، كيف)".





واضافت الوزارة ان "هذه الاجراءات يعتمدها الناقل الوطني وفق خطة دقيقة يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي والتي تهدف الى تحديث خدمات الشركة بشكل مستمرومنها الاسعار التنافسية مع شركات الطيران الاخرى بما ينسجم مع سياسة الوزار الهادفة الى خدمة المسافرين الكرام".

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