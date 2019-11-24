اعتقال احد الارهابيين الهاربين أثناء التحرير في صلاح الدين

2019/11/24 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الاحد، القبض على احد الارهابيين الهاربين أثناء التحرير في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز"

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