2019/11/24 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيوخ عشائر في البصرة تطالب رئيس الوزراء بالتسجيل الكامل لمقابلتهم معه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 18:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيوخ عشائر في البصرة تطالب رئيس الوزراء بالتسجيل الكامل لمقابلتهم معه) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيوخ عشائر في البصرة تطالب رئيس الوزراء بالتسجيل الكامل لمقابلتهم معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).