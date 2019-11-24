النقل تطلق أسعارها الخاصة بموسم السفر الواطئ

2019/11/24 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، اطلاق أسعارها الخاصة بموسم السفر الواطئ لعام 2019 لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني.

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