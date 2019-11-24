مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتدارك التطورات الأخيرة في البصرة وذي قار

2019/11/24 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة بتدارك التطورات الأخيرة في البصرة وذي قار، مشيرة إلى سقوط ما لا يقل عن ستة شهداء في المحافظتين.

وقالت المفوضية في بيان، إنها أشرت وجود عنف مفرط على خلفية الصدامات التي جرت بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار، مما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء في محافظة البصرة وإصابة سبعة وثمانين من المتظاهرين والقوات الامنية فيها واعتقال ستة متظاهرين.

واشارت المفوضية الى توثيق سقوط ثلاثة شهداء وإصابة واحد وسبعين متظاهراً في مركز محافظة ذي قار، واعتقال خمسة متظاهرين، مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري، واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وتطبيق معايير الاشتباك الآمن، والمحافظة على ارواح المتظاهرين والقوات الأمنية.

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