صور.. مسرور بارزاني يزور قلعة أربيل: سنبذل كل جهودنا لحماية المواقع التاريخية

2019/11/24 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، زيارة تفقدية الى قلعة أربيل التاريخية.وخلال زيارته وتفقده للقلعة، شارك رئيس الحكومة في جلسة استعرض فيها الطاقم الهندسي مراحل القلعة وتاريخها على مدى أكثر من ستة آلاف عام.وتتزامن جولة رئيس الحكومة في القلعة مع استمرار عملية تحديثها وترميمها منذ أن تم إدراجها في لائحة التراث العالمي قبل نحو خمس سنوات.بعد استماعه الى الفريق الهندسي، أشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً وخاصاً بقلعة أربيل التاريخية، وقال: "من المهم جداً حماية المواقع التاريخية، وسنبذل كل جهودنا لتحقيق ذلك".وناقش رئيس الوزراء مع المهندسين مراحل تحديث القلعة، وطرح ملاحظات وجملة من الاستفسارات، كما سلط الضوء على أفضل الآليات لجذب مزيد من السياح إليها، مشدداً على ضرورة الالتفات الى ذلك عبر التصاميم وبما يتوافق مع لائحة التراث العالمي.وبعد ذلك، تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان المتحف التاريخي داخل القلعة، وتنقل في أروقته التي تزخر بتراث وآثار تمتد لحقب تاريخية متنوعة.

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