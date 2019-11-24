بالصور.. انقطاع التيار الكهربائي عن ساحتي التحرير والطيران ومقترباتهما

2019/11/24 | 18:54

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بغداد اليوم- بغداد

شهدت ساحتي التحرير والطيران (مركز تجمع المتظاهرين)، في العاصمة بغداد، خلال هذه الاثناء، قطع التيار الكهربائي بصور مفاجئة دون أسباب معلومة.

وقال مراسلنا المتواجد في ساحة التحرير، ان التيار الكهربائي انقطع بصورة مفاجئة عن ساحتي التحرير والطيران، في وقت شهدت فيه الساحة تزايد للاعداد ونصب المزيد من سرادق الاعتصام للضغط على القوى السياسية من اجل تنفيذ مطالبهم.

بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين التي يرإسها وزير الداخلية ياسين الياسري، "اجتماعا مشتركا" مع وزير التجارة محمد هاشم العاني ومدراء الدوائر والشركات المعنية بتجهيز مفردات البطاقة التموينية ل

بغداد اليوم-اربيل

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) وفدا أمريكيا، فيما أبدى دعمه لسير المباحثات الجارية بين بغداد واربيل .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، أن الأخير "وبحضور نائبه

بغداد اليوم - بغداد

وجهت هيأة الإعلام والاتصالات بإغلاق وتوجيه إنذار لمكاتب قنوات فضائية وإذعات محلية وأجنبية عاملة في العراق بسبب "ارتكابها مخالفات"، فيما زودت مجلس الوزراء بقائمة تتضمن "قنوات محرضة" تبث من خارج البلاد لمفاتحة

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