2019/11/24 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد جديد من الكاتب التركماني – الزمان بغداد صدر حديثا العدد 14 للسنة الرابعة ايلول 2019 من المجلة الادبية الثقافية (الكاتب التركماني) متضمنا عددا من المقالات والمتابعات والاخبار الخاصة بالنشاط الفكري والثقافي لمكتب الثقافة التركمانية في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق.وانطوى العدد على جهد ملحوظ في متابعة ابداع المثقفين والادباء التركمان في المجالات […]

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