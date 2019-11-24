2019/11/24 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحيداً كوتر ربابة ..مجموعة قصصية – رند الهاشمي عمان صدرت حديثا ضمن منشورات وزارة الثقافة الأردنية لعام 2019 المجموعة القصصية الثانية للقاص محمد الزيود بعنوان (وحيداً كوتر ربابة).وتتكون المجموعة التي تقع في سبعين صفحة من القطع الصغـير، من 27 نصا قصصيا بين فن القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا.و تتناول القصص الهمّ الإنساني وتصوّر بطريقة […]

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