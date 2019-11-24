2019/11/24 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياحة في السماوة وإمكانية تنميتها – زينب عبد اللطيف بغداد عن دار ومكتبة المنتدى الثقافي العربي في بغداد، صدر للكاتبة الدكتورة رقية على الوكيل كتاب بعنوان “السياحة في محافظة السماوة وإمكانية تنميتها”.احتوى الكتــــــــــــاب على 245 صفحة، يسلط الضوء على جانب مهم في مجال السياحة في العراق، الا وهو التعريف بواقع السياحة في محافظة السماوة […]

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