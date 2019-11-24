مجبل فرطوس: أتوقع وصول العراق وقطر للمباراة النهائية

2019/11/24 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ متابعة الصباح

توقع اللاعب الدولي السابق مجبل فرطوس وصول العراق وقطر الى المباراة النهائية لكاس الخليج 24 التي من المقرر ان تنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال فرطوس ان البطولة تاتي في وقت جيّد للغاية وهي فرصة للاستعداد لباقي مشوار المنتخب الوطني في التصفيات الاسيوية واعتقد انها فرصة ايضا للمدرب كاتانيتش لتجربة تشكيلة جديدة من اللاعبين وتجربة بعض الخطط التدريبيّة وبالتالي لا نريد ان نجعل هذه البطولة مقياسا لعمل المدرب واتمنّى من الجميع مساندة المنتخب وعدم وضع اي ضغوط سواء من الاعلام او الجماهير.

وعن جاهزية المنتخب الوطني اوضح فرطوس ان مواجهة قطر ستكون صعبة لانه بطل اسيا وايضا المستضيف للبطولة وسيكون مدعما بجماهيره، كما يضم لاعبين على اعلى مستوى ومدربا ذكيا، وبالتالي من المفترض ان نخوض المباراة بتشكيلتنا الكاملة، ولكن ما حدث بالتحاق ثمانية لاعبين من الشرطة لفريقهم لالتزامهم بمباراة مع الفريق بالبطولة العربية سيربك حسابات المنتخب، واتوقع ان المباراة ستكون قوية كون المنتخبين يتصدران مجموعتيهما بالتصفيات.

وتحدث فرطوس قائلا انه كان من الافضل الاعتماد على لاعبين اخرين بدلا من لاعبي الشرطة لاسيما ان العراق فيه العديد من اللاعبين المميّزين سواء على مستوى الشباب او الاولمبي بعد تمسك الشرط بلاعبيه ولكن ثقتنا كبيرة في المجموعة المتواجدة وفرصة لظهور نجوم جدد للمستقبل.

حصدت اللقب مساعدا للمدرب «عمو بابا»

وقال فرطوس: كان لي شرف العمل مع المدرب القدير المغفور له عمو بابا، حيث تعلمت منه الكثير في عالم التدريب، والحمد لله كنت مساعدا له وتمكنا من الفوز باللقب الخليجي في الدورة السابعة التي اقيمت في مسقط بعد التغلب على المنتخب القطري في المباراة النهائية بركلات الترجيح، وكان المنتخب القطري وقتها من افضل المنتخبات وكان حاصلا على وصافة بطولة العالم للشباب عام 1981 وكان يضم نجوما كبارا بقيادة الداهية ايفريستو.

واشار الى ان عمو بابا بالتأكيد كان من المدربين المميّزين وحصد اللقب للعراق اعوام 1979 في بغداد و1984 في مسقط و1988 في السعودية، واستطاع عمو بابا التفوّق على مدربين عالميين مثل زاغالو والبرتو وايفريستو وهم مدربون كان لهم صيت كبير في ذلك الوقت بعالم التدريب، وتابع بان العراق لم يوفق في احراز اي لقب بعد هذه التواريخ وقد تاهلنا لنهائي خليجي 21 بالبحرين وخسرنا امام الامارات حتى عندما فاز بكاس اسيا 2007 لم يتمكن هذا الجيل من التتويج باللقب الخليجي ونتمنّى ان تعود الكرة العراقية لسابق عهدها.

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