تاريخ لقاءات أسود الرافدين والعنابي القطري في كأس الخليج

2019/11/24 | 18:56

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بغداد/ الصباح

أيام وينطلق العرس الخليجي العربي بنسخته الـ (24) في العاصمة القطرية الدوحة بعد ان اوقعت القرعة منتخب اسود الرافدين ونظيره العنابي في مباراة الافتتاح في السادس والعشرين من الشهر الحالي ، ولما لهذه المباراة من نكهة تنافسية عالية المستوى من حيث الاهمية عند الاوساط الرياضية نعود بالذاكرة الى ارشيف اللقاءات التي جمعتهما في البطولة وبالارقام، التقيا في (8) مباريات تغلب منتخبنا في (5) وتعادل مرتين وخسارة وحيدة .



استطاع ان يسجل (17) هدفاً مقابل (10) للعنابي .

كان اللقاء الاول في خليجي (4) وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل سلبياً (صفر ـ صفر) .



وفي بغداد جمعهما اللقاء الثاني في خليجي (5) استطاع حسين سعيد ان يضع كرتين وبهذا يكون الفوز الاول على منتخب قطر وحصد اللقب الاول في كاس الخليج .

وفي عمان خليجي(7) تقابل الشقيقان في مباراتين الاولى كانت من حصة العنابي (2ـ1) وعادا ليلتقيا في المباراة النهائية ومن ركلات الجزاء الترجيحية(4ـ3) ابتسم الحظ للاسود وحصدوا اللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

وفي ربيع 1986 خليجي(8) كان التعادل ايجابياً (1ـ1) ، الهدف جاء بامضاء حبيب جعفر.

وضع الاسود (3) كرات في شباك العنابي بامضاء حبيب جعفر وسجل احمد راضي هدفين في منافسات خليجي (9) .

وبعد انقطاع منتخبنا الوطني عن المشاركة الخليجية لاسباب عدة ، عاد مرة اخرى للمشاركة في خليجي (17) في قطر 2004 كانت نتيجة التعادل (3ـ3) هي حصيلة اللقاء .

وفي خليجي (18) في الامارات تغلب منتخبنا بنتيجة (1ـ صفر) بامضاء اللاعب هوار ملا محمد .

وفي اخر لقاء ضمن بطولة كاس الخليج العربي بنسختها الـ 23) تغلب الاسود في الكويت بـ(2ـ1) بامضاء علي فائز وعلي حصني .

كل الامنيات لمنتخبنا الوطني في تحقيق انجاز كروي جديد يضاف الى انجازاته الكروية في باكورة افتتاح الدورة ، ترى من سيكون صاحب الهدف الرقم (18) على نظيره القطري؟.

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