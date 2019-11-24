2019/11/24 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب العراق والكويت يكتفيان بالتعادل في التصفيات الآسيوية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب العراق والكويت يكتفيان بالتعادل في التصفيات الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).