بلاسخارت تزور جرحى التظاهرات وتصف الجهود الصحية بـ

2019/11/24 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، جرحى التظاهرات في مستشفى الكندي ببغداد.

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