لأول مرة في التاريخ.. 3 فرق عربية تشارك في كأس العالم للأندية

2019/11/24 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تشهد النسخة القادمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي ستقام في قطر، مشاركة ثلاثة فرق عربية للمرة الأولى في التاريخ.جاء ذلك بعدما انتزع الهلال السعودي، الأحد، لقب دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على أوراوا ريد ديناموندز الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوزه أيضًا بهدف دون رد.ويشارك في المونديال فرق: الهلال والترجي الرياضي التونسي (بطل أفريقيا)، والسد القطري باعتباره بطل الدولة المستضيفة للعرس العالمي.ولعب الأهلي المصري في نسخة 2006، كما شارك النجم الساحلي التونسي في 2007، وعاد الأهلي للظهور مجددًا في 2008، وشارك أهلي دبي الإماراتي بالمونديال في 2009 والوحدة الإماراتي في 2010.

وشارك الترجي التونسي والسد القطري في نسخة 2011، والأهلي المصري في 2012، وفي النسخة التالية مع الرجاء المغربي، والمغرب التطواني ووفاق سطيف الجزائري في 2014، وغاب العرب عن نسختي 2015 و2016.

وشهدت نسخة 2017 مشاركة الوداد المغربي والجزيرة الإماراتي، وفي 2018 لعب العين الإماراتي والترجي التونسي.

وتستضيف قطر النسخة الجديدة من مونديال الأندية، خلال الفترة ما بين 11 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي وجه التهنئة لنادي الهلال السعودي على حصده لقب دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد.

وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي باللغة العربية: ”تهانينا إلى الهلال، الذي يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية رفقة الريدز والسد القطري، نراكم قريبًا في كأس العالم للأندية“.وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من هذا العام، ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل إفريقيا.

وتقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في كأس العالم للأندية.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

ليفربول – بطل أوروبا.

السد القطري – بطل الدوري القطري.

الترجي التونسي – بطل إفريقيا.

مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية.هينغين سبورت – بطل أوقيانوسيا.

فلامنغو – بطل أمريكا الجنوبية.

الهلال السعودي – بطل آسيا.

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