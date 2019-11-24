مراسلنا: فرق الدفاع المدني تكافح حريقا في بناية مكونة من 5 طوابق في منطقة حافظ القاضي

2019/11/24 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، اليوم الأحد، بأن حريقاً اندلع في بناية مكونه من 5 طوابق بمنطقة حافظ القاضي في العاصمة بغداد .

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