2019/11/24 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الاحتجاجات في ساحة التحرير – 8- إستخدام طرق سلمية جديدة في التظاهرات أفضل من اللجوء إلى العنف بغداد -حمدي العطار تحاول الحكومة ومعها القوى السياسية المتنفذة أستغلال اعمال العنف والتخريب والحرق التي تصاحب موجة الاحتجاجت والغضب الجماهيري لبيان مدى الفوضى والخسائر المتوقعة لو أستمرت الاحتجاجات مدة اضافية! المتظاهرون يتبرؤن من اعمال التخريب والحرق ويتهمون […]

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