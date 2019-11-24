2019/11/24 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ترى أسباباً أمنية وراء عدم لقاء بنس بعبد المهدي الجيش الأمريكي: العمليات ضد داعش ستتصاعد قريباً بغداد – الزمان كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي عن تحضيرات تقوم بها القوة الأمريكية في شرق سوريا لاستئناف العمليات ضد تنظيم داعش في الأيام والأسابيع المقبلة.وقال ماكنزي لصحفيين على هامش قمة حوار المنامة الأمني […]

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