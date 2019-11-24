2019/11/24 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين علي وعمر بغداد ياوجه القمر – علي العكيدي من ضمن نشاطات الحركة الاجتماعية الشبابية بالعراق ،أرسل لي أحد الأصدقاء الأفاضل فيديو قليل بوقته ،كبير وعميق بمعناه ،يتحدث عن حركة الشباب وهم في حالة كر وفر مع الجهات الحكومية الامنية ،فينادي أحدهم على زميله وهو يحثه على التقدم قائلا (ها خوي عمر تقدم ..ثم […]

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