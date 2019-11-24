وزير الدفاع يبحث مع وفد الكونغرس الأميركي التعاون المشترك بين البلدين

2019/11/24 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل وزير الدفاع نجاح الشمري لقاءاته مع رؤساء الاركان والقيادات الامنية المحلية والعربية والدولية.

وأستقبل الشمري في مكتبه وفداً من المستشارين الامنيين في الكونغرس الامريكي، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين في محاربة فلول الارهاب وتعزيز القدرات العراقية.

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