تعادل ايجابي لليوث في مستهل مشواره الآسيوي

2019/11/24 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/علي الباوي

وسط هتافات الجماهير التي تغنت بحب العراق وحضرت بملعب السيب في سلطنة عمان استهل منتخبنا الكروي للشباب التصفيات المؤهلة الى نهائيات اسيا بالتعادل الايجابي مع نظيره الكويتي ، بهدف لكل منهما.

احرز الهدف الاول لليوث حسين زياد عن طريق ضربة راسية في الدقيقة 29 من شوط المباراة الاول، ثم عادل للازرق الكويتي فهد العجمي في الدقيقة 71.

قدم شبابنا مباراة جيدة المستوى امام الازرق الكويتي في شوط اللقاء الاول واضاعوا العديد من الفرص امام الحارس الكويتي نتيجة عدم التركيز والتسرع في احراز الاهداف، الى ان تمكن حسين زياد من احراز الهدف الاول عن طريق راسية منهيا به الشوط الاول.

ولم يتغير الحال في شوط اللقاء الثاني الذي شهد اكمال ضياع الفرص وابرزها تسديدة حسين عبد الله د53 والركلة الحرة لمنتظر عبد السادة د 63 وصاروخية احمد غانم د 68، ولم تنفع تبديلات مدرب منتخبنا الشبابي قحطان جثير في تعزيز الغلة بل على العكس تمكن شباب الكويت من معادلة النتيجة بعد خطأ في التمرير من قبل احد لاعبينا استغله المنافس في احراز هدف التعادل من هجمة مرتدة عن طريق فهد العجمي د71، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وعيب على لاعبينا في هذا اللقاء الاعتماد على التمريرات الطويلة والعالية فضلا عن الاحتفاظ المبالغ فيه بالكرة، وكثرة المناولات المقطوعة.

يشار الى ان منتخبنا الشبابي سيلاقي يوم غد الثلاثاء نظيره الباكستاني في حين سيلاعب الخميس المقبل فلسطين وسيختتم مبارياته في هذه المجموعة بمواجهة صاحب الضيافة المنتخب العماني.

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