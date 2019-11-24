العراق يقدم ملف استضافة خليجي 25

2019/11/24 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ متابعة الصباح

قال أمين سر الاتحاد المركزي لكرة القدم وكالة إنه سيتم تقديم ملف العراق لاستضافة بطولة خليجي 25 من قبل رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود في اجتماع الرؤساء الذي سيعقد يوم 28 من الشهر الحالي .

وأضاف طارق احمد ان الملف يشمل استضافة المدينة الرياضية بالبصرة منافسات البطولة اضافة الى احتمال ان تكون كربلاء واربيل من ضمن الملاعب التي ستحتضن بعض المباريات، مبينا ان مدينة البصرة فيها ملعب رئيس وملاعب أخرى، وقبل 3 سنوات قام الامناء العامون ولجنة التفتيش بجولة في المدينة الرياضية وعدوا هذا الملعب من الملاعب المهمة، واقيمت عليه مباريات رسمية كبطولة الصداقة والبطولات الآسيوية ومباريات دولية، وكل شيء متوفر.

واكد احمد ان هناك ثمانية فنادق بقرب المدينة الرياضية جاهزة لاستضافة المنتخبات كما توجد مستشفيات والمطار يبعد عن الملعب مسافة قريبة، وهناك جسر يربط بين المطار والملعب.

وبشأن ما اذا كانت هناك ملفات اخرى منافسة للملف العراقي قال احمد انه حتى الآن لا نعرف من سيقدم أو سيطلب استضافة خليجي 25 ونعرف ان الملف قدم من قبلنا فقط ، وسبق ان طرح الموضوع من خلال اجتماع رؤساء 5 اتحادات والآن اصبح 8 رؤساء اتحادات، وهناك مؤتمر سيبحث فيه كل شيء بشأن الملف وسوف نعرضه يوم 28 في الاجتماع المذكور.

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