الشرطة يتطلع لاجتياز عقبة نواذيبو الموريتاني اليوم

2019/11/24 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

يتطلع الشرطة الى اجتياز عقبة نواذيبو الموريتاني عندما يلتقيه اليوم في ملعب الخور القطري، ضمن اياب الدور الـ 16 من مسابقة الاندية العربية (كأس محمد السادس) بكرة القدم.

ونجح القيثارة الخضراء في حسم لقاء الذهاب بنتيجة هدف واحد من دون رد، وبالتالي وضع قدما في الدور المقبل بانتظار ما ستسفر عنه مباراة اليوم، وسيدخل ممثل كرتنا وهو مدجج باغلب نجومه امثال ضرغام اسماعيل وعلي فائز وسعد ناطق وعلاء مهاوي والحارس محمد حميد وامجد عطوان وصفاء هادي وعلاء عبد الزهرة وغيرهم، املا بحسم اللقاء مبكرا.

وشدد مدرب القيثارة الصربي الكسندر ايليتش على اهمية اللعب بتركيز وثقة بعيدا عن التراخي من اجل ضمان الصعود الى الدور المقبل، موضحا ان المنافس لن يكون صيدا سهلا اليوم لانه سيلعب بخيار الفوز فقط ولايوجد ما يخسره ، ولذلك دعا فريقه الى نسيان نتيجة الذهاب والتفكير في المباراة والبحث عن تسجيل الهدف الاول بغية ارباك حسابات نواذيبو.

واكد المشرف الفني لكرة الشرطة هاشم رضا ان الفريق مكتمل الصفوف بعودة كرار جاسم ووليد سالم فضلا عن عناصر المنتخبات الوطنية، مبينا ان لاعبي القيثارة يسعون للعودة الى بغداد بالعلامة الكاملة.

وقال اللاعب الدولي ونجم خط وسط الاخضر سعد عبد الامير : ان الفريق في اتم الجاهزية لخوض لقاء اليوم واللاعبون يحدوهم الامل لتحقيق نتيجة جيدة ونيل بطاقة الترشح الى الدور المقبل من البطولة العربية، مضيفا ان القيثارة سيلعب المباراة بعدة خيارات الا ان الطموح يبقى بتكرار التفوق على نواذيبو الموريتاني وتقديم مستويات تليق بالقلعة الخضراء خصوصا والكرة العراقية عموما.

وسيرتدي الشرطة القميص الاخضر وحارسه اللون الاحمر بينما سيلعب نواذيبو بالزي الازرق.

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