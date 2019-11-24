اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

2019/11/24 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا فلسطينيا بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الاعلامي

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