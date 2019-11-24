2019/11/24 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان و المنشآت، اليوم الاحد، عن القاء القبض على شخصين بحوزتهما عملة مزورة فضلا عن مواد مخدرة في احد السيطرات الخارجية.

وقال قائد الشرطة العميد عبد الخضر جاسم محمد، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "ضبطت ملاكاته في سيطرة العزير سيارة نوع النتره برتقالي اللون يستقلها شخصين ( ح.ر ) ، ( أ.ش) من سكنة حيي الجامعة والجهاد في مدينة العمارة، بحوزتهما عملة نقدية مزورة ( ٩٣ ) ورقة من فئة الدولار الأمريكي".





وأضاف محمد بان "تم ضبط بحوزتهما أيضا حبوب مخدرة بعدد ( ٩) حبات"، مشيراً، إلى أنهم "لا يحملون اي وثائق رسمية تخولهم بقيادة السيارة".

ولفت إلى أن "الشخصين تم إحالتهم إلى مركز شرطة ناحية العزير بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحسب المواد القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين بحوزتهما عملة مزورة و مواد مخدرة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخصين بحوزتهما عملة مزورة و مواد مخدرة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).