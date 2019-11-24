2019/11/24 | 19:54

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الدفاع المدني: اخماد حادث حريق بناية حافظ القاضي وسط بغداد

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الدفاع المدني: اخماد حادث حريق بناية حافظ القاضي وسط بغداد

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