2019/11/24 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع المدني تعلن اخماد حريق حافظ القاضي وتؤكد: القنابل المسيلة للدموع عرقلت جهودنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) اخماد حريق حافظ القاضي وسط العاصمة بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع المدني تعلن اخماد حريق حافظ القاضي وتؤكد: القنابل المسيلة للدموع عرقلت جهودنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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