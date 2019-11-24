الدفاع المدني تعلن اخماد حريق حافظ القاضي وتؤكد: القنابل المسيلة للدموع عرقلت جهودنا

2019/11/24 | 19:56

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) اخماد حريق حافظ القاضي وسط العاصمة بغداد.

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