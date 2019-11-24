اللجنة المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين تناقش تجهيز مفردات البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها المالية

2019/11/24 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين التي يرأسها وزير الداخلية ياسين الياسري، اجتماعا مشتركا مع وزير التجارة محمد هاشم العاني، ومدراء الدوائر والشركات المعنية بتجهيز مفردات البطاقة التموينية، لمناقشة دعم البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها المالية.

وذكرت وزارة التجارة في بيان، ان الوزيرين العاني والياسري عقدا اجتماعا بحضور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة اولويات تأمين الوضع الغذائي، من خلال دعم البطاقة التموينية وتأمين مفرداتها بشكل منتظم، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بضرورة تأمين الامن الغذائي بنفس الجهود التي تبذل في مواجهة الارهاب.

واكد وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة بتلبية مطالب المتظاهرين، على ضرورة دعم توجهات وزارة التجارة في زيادة التخصيصات المالية لتأمين الامن الغذائي وتجهيز المفردات بشكل مستمر، ودون منغصات، وضرورة ان يتضمن قانون الموازنة العامة للعام المقبل زيادة في تلك التخصيصات بما يؤمن حاجة الوزارة لتلبية متطلبات شراء المواد الغذائية التي تعتمد على توفير مبالغ لغرض اجراء عمليات التعاقد والشراء.

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