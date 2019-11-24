الدفاع المدني يعلن اخماد حريق بناية حافظ القاضي

2019/11/24 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني،اليوم الاحد، تمكنها من اخماد بناية حافظ القاضي في العاصمة بغداد .

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