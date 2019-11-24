2019/11/24 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد، تأمين الامصال واللقاحات المنقذة للحياة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تأمين الأمصال واللقاحات المنقذة للحياة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تأمين الأمصال واللقاحات المنقذة للحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).