معلنا تعرض فرقه لغاز مسيل للدموع.. الدفاع المدني يخمد حريق بغداد ويكشف سببه

2019/11/24 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت فرق الدفاع المدني مساء الاحد، اخماد حادث حريق في بناية قرب جسر الاحرار حيث صدامات بين المحتجين القوات الامنية ببغداد.وذكرت المديرية في بيان، ان فرقها اخمدت الحريق في حافظ القاضي المكونة من ثلاثو طوابق تحتوي على تجهيزات رياضية بعد ان احترقت طوابقها الثلاثة بسبب الاشتباكات الدائرة قرب جسر الاحرار بمشاركة اكثر من 15 فريق اطفاء وانقاذ.واضاف ان فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة بسبب كثرة اعداد المتظاهرين وتماسهم مع القوات الامنية قرب جسر الاحرار ما ادى الى تعرض فرقها الى غاز مسيل الدموع مما عرقل عمليات الاخماد حتى تمكنت بعد جهد كبير من السيطرة واخماد النيران، دون تسجيل اصابات تذكر وكانت الخسائر مادية جسيمة داخل البناية.

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